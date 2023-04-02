Щечки розовые, сама непоседа! Юдашкина засняла, как ее дочка Агата вертится в коляске - хочет к братьям

Галина Юдашкина перестала скрывать личико дочки Агаты Ариеллы, которая внешне - точная копия своего именитого деда модельера Валентина Юдашкина. Все внуки кутюрье удивительным образом похожи на него.

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Малышку Агату ее звездная мама засняла в коляске. Кроха та еще непоседа. Малютка крутилась и подпрыгивала с интересом наблюдая за игрой братьев. Аркадий и Анатолий даже не заметили, что сестренка проявляет такой большой интерес к их гаджетам.