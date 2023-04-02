«Ловим романтику»: влюбленный Капаклы бросился догонять Мусульбес под ливнем - игривые

Роман Капаклы изменял Марине Африкантовой - в качестве разлучницы выступила Татьяна Мусульбес. Еще до того, как брутальный мачо получил развод, влюбленные отправились на курорт. Такое чувство, что у парочки «медовый месяц».

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Капаклы заснял, как Таня выскочила на лужайку, засветив упругие тылы в мини-шортах. Роман бросился догонять любимую, которая повизгивала под проливным дождем.