«Ловим романтику»: влюбленный Капаклы бросился догонять Мусульбес под ливнем - игривые

«Ловим романтику»: влюбленный Капаклы бросился догонять Мусульбес под ливнем - игривые

Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети

Парочка устроила себе «медовый месяц», так и не дождавшись развода.

Роман Капаклы изменял Марине Африкантовой - в качестве разлучницы выступила Татьяна Мусульбес. Еще до того, как брутальный мачо получил развод, влюбленные отправились на курорт. Такое чувство, что у парочки «медовый месяц».

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Капаклы заснял, как Таня выскочила на лужайку, засветив упругие тылы в мини-шортах. Роман бросился догонять любимую, которая повизгивала под проливным дождем. 

«Ловим романтику», - похвастался Капаклы.

Похоже, что участник проекта «Дом-2» и не вспоминает о своей жене Марине Африкантовой. К тому же, 24-летний парень дал понять, что не прочь завести троих детей. Видимо, мамой должна стать Таня Мусульбес.

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