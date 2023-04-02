«Я в нее влюблен»: Исхаков подобрал замену Гагариной – тоже блондинка, тоже мама двоих детей

Дмитрий Исхаков недавно попросил своих поклонников в соцсетях ничего ему не писать про Полину Гагарину, его бывшую жену, с которой он официально разошелся зимой 2021 года.

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Оно и понятно – сердце фотографа теперь занято другой. Дмитрий Исхаков публично признался, что теперь его сердце несвободно. В настоящее время экс-супруг Полины Гагариной влюблен в актрису, маму двух дочек Юлию Пересильд.

«Она занимает особое место в моем сердце. Думаю, я тайно в нее влюблен», - рассказал Исхаков в интервью «Мосленте».

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина имеют дочь Мию, от первого мужа, актера Петра Кислова, у певицы есть сын Андрей.

Полина Гагарина в настоящий момент встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.