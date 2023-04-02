Каким стал внебрачный сын Золотухина – уже 18 лет: от отца не отличить (фото)

Знаменитый советский и российский актер Валерий Золотухин был официально женат дважды. Первая жена Нина Шацкая родила ему сына Дениса, который стал священником.

Вторая супруга, скрипачка Тамара Гусева, подарила наследника Сергея. Он был барабанщиком группы «Мертвые Дельфины», в 2007 году покончил с собой.

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Третьего сына Ивана Валерию Золотухину родила актриса Ирина Линдт, с ней он официально не расписывался. 15-летние отношения у артиста длились параллельно с его официальным браком с Тамарой Гусевой.

Сейчас незаконнорожденному сыну Валерия Золотухина уже 18 лет, он стал точной копией своего отца в этом возрасте. Да и талант он унаследовал от родителя.

В настоящее время младший наследник знаменитости учится в Московской театральной школе имени Олега Табакова. Он гордится своим отцом, но считает, что должен идти своим путем в артистической карьере, пишет «Вечерняя Москва».