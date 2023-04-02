«К творчеству, к карьере, коллегам»: Татьяна Буланова рассказала о ревности избранника

Стало известно, как жених певицы Татьяны Булановой относится к ее многочисленным поклонникам.
Напомним, ранее стало известно о предстоящей свадьбе Татьяны Булановой. Знаменитость не делилась подробностями предстоящего торжества. Однако фанатам Булановой интересно знать любые детали о ее личной жизни. Поэтому недавно артистка спросили о характере ее будущего мужа.
Булановой задали вопрос, к кому или чему ревнует ее избранник.
«К творчеству, к карьере, коллегам по цеху вообще не ревнует. Я активно снимаюсь, например, я появлюсь в новом шоу «Моя мелодия» на канале «Россия». Он гордится тем, что я делаю и что у меня получается в творчестве», – заявила Буланова.
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«Вообще, к мужчинам… Я подозреваю, что Валера – ревнивый человек, но я просто не даю повода, поэтому в этом плане у нас недопониманий не существует», – добавила артистка в беседе с zvezdach.ru.