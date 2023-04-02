«К творчеству, к карьере, коллегам»: Татьяна Буланова рассказала о ревности избранника

Стало известно, как жених певицы Татьяны Булановой относится к ее многочисленным поклонникам.

Напомним, ранее стало известно о предстоящей свадьбе Татьяны Булановой. Знаменитость не делилась подробностями предстоящего торжества. Однако фанатам Булановой интересно знать любые детали о ее личной жизни. Поэтому недавно артистка спросили о характере ее будущего мужа.

Булановой задали вопрос, к кому или чему ревнует ее избранник.