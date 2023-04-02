«Чтобы оно звучало нежнее»: Мария Берсенева рассказала, как выбирала имя для дочери

Актриса Мария Берсенева поделилась историей возникновения имя для ее ребенка.

Напомним, в декабре прошлого года Берсенева стала матерью во второй раз.

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Актриса не делилась подробностями рождения дочери. Однако недавно рассказала, как она выбирала имя для малышки.