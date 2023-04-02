«Чтобы оно звучало нежнее»: Мария Берсенева рассказала, как выбирала имя для дочери

Актриса Мария Берсенева поделилась историей возникновения имя для ее ребенка.
Напомним, в декабре прошлого года Берсенева стала матерью во второй раз.
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Актриса не делилась подробностями рождения дочери. Однако недавно рассказала, как она выбирала имя для малышки.
«Я не хотела нагружать малышку своими (и не только) ассоциациями с экранными или театральными образами и персонажами, которые, быть может, частенько сопутствуют мне в профессии. Когда я представляла в своем воображении имя Марго к своей дочери (как много лет назад, мечтая о ней, так и будучи в положении), всегда хотелось, чтобы оно звучало нежнее», – отметила Мария.
«Однажды мне приснился сон. Я родила дочку и мой муж — мы тогда еще не были знакомы даже — назвал ее Маруся. Собственно, он так и назвал. Не могу сказать, что я этому сопротивлялась», – добавила знаменитость в своем микроблоге.