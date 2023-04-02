«Всегда будут сплетни, скандалы»: нумеролог рассказала, почему рушится брак Самойловой и Джигана

Стало известно, почему в отношениях знаменитостей Оксаны Самойловой и Джигана происходят конфликты.

Нумеролог рассказала, что во многом сегодняшние проблемы в семье звездной пары были предначертаны судьбой.

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Эксперт разобрала гороскоп Джигана.

«Это одна из основных проработок на жизнь. Вокруг него всегда будут сплетни, скандалы, расследования. Также человек окажется склонным к аутоагрессии. Вы помните про увлечения Джигана боксом и кикбоксингом в юности? Из матрицы певца четко следует, что он непременно обзаведется семьей, но верным супругом может и не стать. По нумерологии в нем присутствует код мальчика. Отсюда – некая инфантильность и взбалмошные поступки», – рассказала нумеролог.