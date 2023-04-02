«Всегда будут сплетни, скандалы»: нумеролог рассказала, почему рушится брак Самойловой и Джигана

Стало известно, почему в отношениях знаменитостей Оксаны Самойловой и Джигана происходят конфликты.
Нумеролог рассказала, что во многом сегодняшние проблемы в семье звездной пары были предначертаны судьбой.
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Эксперт разобрала гороскоп Джигана.
«Это одна из основных проработок на жизнь. Вокруг него всегда будут сплетни, скандалы, расследования. Также человек окажется склонным к аутоагрессии. Вы помните про увлечения Джигана боксом и кикбоксингом в юности? Из матрицы певца четко следует, что он непременно обзаведется семьей, но верным супругом может и не стать. По нумерологии в нем присутствует код мальчика. Отсюда – некая инфантильность и взбалмошные поступки», – рассказала нумеролог.
Что касается Оксаны Самойловой, то и здесь есть свои причины для проблем в браке.
«Женщины, которые себя перекраивают, меня пугают. На мой взгляд, это последствия жутких комплексов из детства. У таких девочек нет ориентира и примера мужчины перед глазами, поэтому чаще всего они выбирают «плохих» парней и становятся созависимыми от них», – заключила нумеролог в беседе с mk.ru.