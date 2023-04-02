«Нам негде жить»: звезда «Ранеток» осталась на улице в Аргентине с грудным ребенком

Бывшая участница группы «Ранетки» Лена Третьякова рассказала в своем микроблоге, что осталась на улице с грудным ребенком.

Дело в том, что актрисе не повезло с хозяйкой квартиры. Третьякова не смогла найти компромисс с собственником съемной квартиры и поэтому ушла оттуда. Но новая сделка по переезду еще не состоялась. И Третьякова может остаться без жилья с маленьким ребенком на руках.

«Нам негде жить», – сообщила Елена.

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