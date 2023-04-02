«Нам негде жить»: звезда «Ранеток» осталась на улице в Аргентине с грудным ребенком

Бывшая участница группы «Ранетки» Лена Третьякова рассказала в своем микроблоге, что осталась на улице с грудным ребенком.
Дело в том, что актрисе не повезло с хозяйкой квартиры. Третьякова не смогла найти компромисс с собственником съемной квартиры и поэтому ушла оттуда. Но новая сделка по переезду еще не состоялась. И Третьякова может остаться без жилья с маленьким ребенком на руках.
«Нам негде жить», – сообщила Елена.
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«Эмиграция – это очень тяжело. В Аргентине огромное количество плюсов, но и такое же огромное количество минусов, к которым тяжело привыкнуть. Да и нужно ли вообще привыкать к тому, чего тебе не подходит? Так что мы в подвешенном состоянии. Сегодня нужно решить вопрос с хозяйкой, с которой нам реально не повезло», – добавила актриса.
Теперь Елена Третьякова задумалась об отъезде из Аргентины.