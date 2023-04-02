Кристина Асмус позировала для любимого после бани и засветила «ложбинку греха»

Бывшая возлюбленная Гарика Харламова – Кристина Асмус – разместила в личном микроблоге кадры из Сочи. Примечательно, что знаменитость засветила сочный бюст в купальнике.

Асмус рассказала, как оказалась в банном комплексе.

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«Вот так выглядит работа, не поверите. И это не эскорт. Короче, недавно у меня была рабочая командировка на Красную поляну. Здесь живет креативный продюсер, и мы вместе правили и писали сценарий фильма «Он», который мы скоро будем снимать в Сочи», – оправдалась Асмус.

Кристина позировала перед любимым после бани в огромном чане. В такой необычной купели Асмус засветила манящую область.