Кристина Асмус позировала для любимого после бани и засветила «ложбинку греха»

Бывшая возлюбленная Гарика Харламова – Кристина Асмус – разместила в личном микроблоге кадры из Сочи. Примечательно, что знаменитость засветила сочный бюст в купальнике.
Асмус рассказала, как оказалась в банном комплексе.
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«Вот так выглядит работа, не поверите. И это не эскорт. Короче, недавно у меня была рабочая командировка на Красную поляну. Здесь живет креативный продюсер, и мы вместе правили и писали сценарий фильма «Он», который мы скоро будем снимать в Сочи», – оправдалась Асмус.
Кристина позировала перед любимым после бани в огромном чане. В такой необычной купели Асмус засветила манящую область.
Кристина Асмус на отдыхе. Фото: соцсети
«Это было лучшее парение в жизни! А еще банщики играли на глюкофоне и варгане, пели, улюлюкали. Это был невероятный экспириенс! Как сказал мой любимый после этой бани: «В вашей жизни есть огромный смысл. Вы делаете чудо»», – призналась Кристина.
Напомним, ранее Кристина Асмус рассказала, почему до сих пор живет с бывшим мужем Гариком Харламовым в одном доме.