«Бил меня молодой человек по голове»: наследница Иосифа Пригожина рассказала об унижениях экс-бойфренда

Дочь продюсера Иосифа Пригожина поделилась фотографией, на которой показала следы побоев.

До замужества Даная Пригожина встречалась с молодым человеком, который избивал ее. Вначале Даная не говорила родным и подругам. Но теперь Пригожина предупреждает подписчиц быть внимательнее и не защищать абьюзеров.

«Это так ужасно! У меня выпадали волосы, я жила тогда с мамой, замазывала тоналкой и пудрой, чтобы не было видно, а самой было так плохо. Меня тошнило. А бил меня молодой человек по голове, по лицу. Я тогда не могла понять, за что. Времени прошло совсем немного, но это повторилось, и тогда я ушла», – написала Пригожина.

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