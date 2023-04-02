Валя Карнавал спустила штаны и продемонстрировала пресс и узкую талию

Исполнительница Валя Карнавал опубликовала в личном микроблоге кадр, где похвасталась осиной талией.

Карнавал надела короткую футболку и спортивные брюки с низкой талией.

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Карнавал обнажила живот и показала свой пресс. Знаменитость продемонстрировала, как упорно тренируется в спортивном зале и следит за питанием.