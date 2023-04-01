Анастасия Решетова похвасталась осиной талией и пышным бюстом в обтягивающем платье

Модель Анастасия Решетова разместила в личном микроблоге пикантные кадры.

Знаменитость позировала в цветочном платье, которое эффектно обтянуло ее сочные формы. Решетова вместе со своим другом и стилистом Алеко примеряла наряды. Некоторые варианты для своего нового гардероба Решетова опубликовала в личном микроблоге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Анастасия выбрала белоснежное платье с черными цветами. Решетова отдала предпочтение наряду с откровенным декольте.