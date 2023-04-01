Анастасия Решетова похвасталась осиной талией и пышным бюстом в обтягивающем платье

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Экс-возлюбленная Тимати устроила фотосессию дома.

Модель Анастасия Решетова разместила в личном микроблоге пикантные кадры.

Знаменитость позировала в цветочном платье, которое эффектно обтянуло ее сочные формы. Решетова вместе со своим другом и стилистом Алеко примеряла наряды. Некоторые варианты для своего нового гардероба Решетова опубликовала в личном микроблоге.

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Анастасия выбрала белоснежное платье с черными цветами. Решетова отдала предпочтение наряду с откровенным декольте.

Поклонники отметили, что платье выгодно подчеркнуло пышные бедра Анастасии Решетовой. Несмотря на похудение, Решетова до сих пор остается обладательницей выдающихся форм.

Анастасия Решетова в платье. Фото: соцсети 

Напомним, ранее новая избранница шоумена Валентина Иванова показала, какой была до знакомства с Тимати.

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