Анастасия Решетова похвасталась осиной талией и пышным бюстом в обтягивающем платье

Модель Анастасия Решетова разместила в личном микроблоге пикантные кадры.
Знаменитость позировала в цветочном платье, которое эффектно обтянуло ее сочные формы. Решетова вместе со своим другом и стилистом Алеко примеряла наряды. Некоторые варианты для своего нового гардероба Решетова опубликовала в личном микроблоге.
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Анастасия выбрала белоснежное платье с черными цветами. Решетова отдала предпочтение наряду с откровенным декольте.
Поклонники отметили, что платье выгодно подчеркнуло пышные бедра Анастасии Решетовой. Несмотря на похудение, Решетова до сих пор остается обладательницей выдающихся форм.
Анастасия Решетова в платье. Фото: соцсети
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