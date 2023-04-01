Севастьянова выложила пикантное фото из спальник: оголила свои соблазнительные впадинки

На этот раз Каролина провела несколько дней в Москве. Она поделилась пикантными кадрами, которые сняла в спальне. Гимнастка решила покрасоваться в крохотных шортах из денима и укороченной футболке. Она обнажила ноги и плоский живот перед зеркалом, продемонстрировав соблазнительные впадинки пресса.

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