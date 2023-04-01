Севастьянова выложила пикантное фото из спальник: оголила свои соблазнительные впадинки

Каролина Севастьянова много лет назад завершила карьеру. Она успела стать чемпионкой по художественной гимнастике, а также обладательницей олимпийского золота. Но теперь спортсменка предпочитает путешествовать. Она зачастую появляется на публике в откровенных нарядах. В 27 лет звезда находится в идеальной форме.
На этот раз Каролина провела несколько дней в Москве. Она поделилась пикантными кадрами, которые сняла в спальне. Гимнастка решила покрасоваться в крохотных шортах из денима и укороченной футболке. Она обнажила ноги и плоский живот перед зеркалом, продемонстрировав соблазнительные впадинки пресса.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Спортсменка взбудоражила парней своим фото. «Ну что за нимфа», «Результат труда», «Ох, какой красивый пресс», «Хочется дотронутся до этого шедевра», «Ой, как хороша», «Одежду словно украла у ребенка», «Это шикарно», — стали писать подписчики.