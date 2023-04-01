Рудова в коротком платье показала, что прячет под подолом: бесстыдно села на корточки, оголив свою «сдобу»

Примечательно, что Рудова в свои 39 лет следит за внешностью. Она регулярно занимается спортом. На этот раз актриса облачилась в черное мини-платье и лоферы на толстой подошве с длинными носками. Она игриво присела на корточки, засветив свои изящные бедра. Блондинка лишь ногой прикрыла сокровенное.

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