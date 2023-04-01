Рудова в коротком платье показала, что прячет под подолом: бесстыдно села на корточки, оголив свою «сдобу»

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Она не скрывает, что теперь ей зачастую предлагают однообразные роли. Актриса не скрывает, что играть роковых красоток ей надоело. Однако в обычной жизни блондинка выглядит сногсшибательно, демонстрируя всю красоту фигуры.
Примечательно, что Рудова в свои 39 лет следит за внешностью. Она регулярно занимается спортом. На этот раз актриса облачилась в черное мини-платье и лоферы на толстой подошве с длинными носками. Она игриво присела на корточки, засветив свои изящные бедра. Блондинка лишь ногой прикрыла сокровенное.
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Наряд школьницы поразил поклонников звезды. Одни отметили, что ей все идет. Но многие также подвергли Рудову критике. «Тетя Наташа думает, что она десятиклассница», «Шикарная девочка», «Вот это бедра», «Какое бесстыдство», «И для чего такие снимки? Вульгарно», «Это так жениха ищешь?» — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды