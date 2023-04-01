«Это было поздравлением от твоей любимой женщины!»: неузнаваемая Кудрявцева сняла видео для Лазарева в честь его 40-летия

Лера Кудрявцева не скрывает, что обрела счастье в личной жизни не сразу. Она была в браке с барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком и даже родила от него сына Жана. Потом у нее был недолгий брак с бизнесменом Матвеем Морозовым. Однако вот уже почти 10 лет она живет в союзе с хоккеистом Игорем Макаровым, которому подарила дочку Марию.

При этом телеведущая дружит с бывшим бойфрендом Сергеем Лазаревым. Они порой не только видятся, но и работают вместе.