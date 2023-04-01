«Это было поздравлением от твоей любимой женщины!»: неузнаваемая Кудрявцева сняла видео для Лазарева в честь его 40-летия

Лера Кудрявцева не скрывает, что обрела счастье в личной жизни не сразу. Она была в браке с барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком и даже родила от него сына Жана. Потом у нее был недолгий брак с бизнесменом Матвеем Морозовым. Однако вот уже почти 10 лет она живет в союзе с хоккеистом Игорем Макаровым, которому подарила дочку Марию.
При этом телеведущая дружит с бывшим бойфрендом Сергеем Лазаревым. Они порой не только видятся, но и работают вместе.
1 апреля Лазарев отметил свой юбилей. Его поздравили многие коллеги. Кудрявцева решила снять видео. Она предстала в домашнем халате. Однако телеведущая не стала краситься. Она наложила фильтр, который превратил ее в тетушку с длинным носом, огромными глазами и бровями-ниточками.
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«Серенечка, дорогой мой! Дорогой мой человек, я от всей души поздравляю тебя с твоим днем рождения и вступлением в клуб 40+ уже. И самое главное – тебе здоровья, конечно же! Серень, это было поздравлением от твоей любимой женщины!» – сказала звезда.
Поклонники были поражены. Многие отметили, что у Леры отличное чувство юмора и самоиронии. Звезда получила массу теплых отзывов.