Беременная Зепюр Брутян показала округлившийся живот в наряде в облипку: Павел Прилучный привел в спортзал

Павел Прилучный много лет снимается в кино. Он отметился в десятках кинокартин. Многие его знают по сериалу «Мажор». В прошлом году он внезапно женился на коллеге Зепюр Брутян. Актер устроил пышный праздник. А не так давно пара объявила, что ждет ребенка. Для избранницы звезды этот ребенок будет первым.
Теперь Брутян редко выходит в свет. Она занимается домашним хозяйством и гуляет с мужем вечерами, взяв с собой собак. А 1 апреля Прилучный отправился в спортзал и взял свою жену с собой. На фото избранница актера в облегающем черном комбинезоне продемонстрировала округлившийся живот. Она находится уже на последних сроках беременности.
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды
«Переехали с Зепюр в спортзал. Можно потренироваться, есть, где поспать и душ принять. Очень удобно», – написал Павел.
Поклонники восхитились тем, как выглядит будущая мама. А многие стали гадать, кто родится у пары. «Мальчик, однозначно», «Будет сын! Наследник», «Какие вы вдвоем безумно классные! Павел просто красавчик и Зепюр такая хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что от первого брака с Агатой Муцениеце у артиста есть двое детей: сын Тимофея и дочка Мия.