Беременная Зепюр Брутян показала округлившийся живот в наряде в облипку: Павел Прилучный привел в спортзал

Теперь Брутян редко выходит в свет. Она занимается домашним хозяйством и гуляет с мужем вечерами, взяв с собой собак. А 1 апреля Прилучный отправился в спортзал и взял свою жену с собой. На фото избранница актера в облегающем черном комбинезоне продемонстрировала округлившийся живот. Она находится уже на последних сроках беременности.

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