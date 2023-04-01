Клава Кока в свадебном платье с разрезом сразила идеальной фигурой: следы от загара взбудоражили народ

На этот раз Клава отправилась в свадебный салон. Она впервые увидела прозрачное платье. Однако певица решила примерить более лаконичное атласное платье с корсетом и смелым разрезом. Она подчеркнула свою талию, скрыв изъяны фигуры. Кока решила покрасоваться в наряде, засветив прелести фигуры.

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