Клава Кока в свадебном платье с разрезом сразила идеальной фигурой: следы от загара взбудоражили народ

Клава Кока уже давно строит карьеру певицы. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. В свои 26 лет артистка выступает в дерзких нарядах, не стеснятся оголить свои прелести. Она признавалась, что мечтает о семье и детях. А недавно блондинка заинтриговала фанатов, похваставшись помолвочным кольцом.
На этот раз Клава отправилась в свадебный салон. Она впервые увидела прозрачное платье. Однако певица решила примерить более лаконичное атласное платье с корсетом и смелым разрезом. Она подчеркнула свою талию, скрыв изъяны фигуры. Кока решила покрасоваться в наряде, засветив прелести фигуры.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
По словам звезды, ее новый хит «Выходи за меня замуж, зая» стал пророческим. Однако подробности из личной жизни она не стала раскрывать. Поклонники были взбудоражены увиденным. «Ну что за красотка», «Ой, идеально сидит», «Шикарное платье», «Самая красивая невеста», «Следы от загара видно», «Лучше прикрыть декольте», — стали писать подписчики.