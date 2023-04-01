Поразила стройностью: Юдашкина в элегантном платье в пол вместе с мужем-модельером появилась на вечеринке Винокура

Валентин Юдашкин продолжает создавать новые наряды. Примечательно, что рядом с ним уже больше 30 лет находится жена Марина. Пара регулярно вместе выходит в свет. Этой осенью они успели побывать в Израиле, навестив Аллу Пугачеву. А также супруги повидали своих внуков Аркадия, Анатолия и Агату, которые живут в Дубае.
А вот 31 марта свой юбилей отметил Владимир Винокур. Примечательно, что он устроил большой праздник. Юдашкин появился на вечеринке, надев элегантный костюм с белой футболкой. Марина оделась с ним в одной гамме, представ в черном платье в пол с двойной юбкой. Наряд подчеркнул фигуру 64-летней светской львицы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Марина Юдашкина и Валентин Юдашкин, Владимир Винокур. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена кутюрье. Ее осыпали комплиментами. «Какая фотография хорошая!», «Валентин такой счастливый», «Ой, как хороша Марина», «Просто бесподобно выглядите», «Ох, что за прекрасная леди», «Платье у вас бесподобно», «Еще больше похудели», — стали писать подписчики.