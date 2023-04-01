Поразила стройностью: Юдашкина в элегантном платье в пол вместе с мужем-модельером появилась на вечеринке Винокура

А вот 31 марта свой юбилей отметил Владимир Винокур. Примечательно, что он устроил большой праздник. Юдашкин появился на вечеринке, надев элегантный костюм с белой футболкой. Марина оделась с ним в одной гамме, представ в черном платье в пол с двойной юбкой. Наряд подчеркнул фигуру 64-летней светской львицы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».