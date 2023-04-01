Похудела, но сохранила изюминку: Ирина Пегова обнажила свои «бугры страсти» в платье с манящим декольте

Примечательно, что Ирина на этот раз решила показать, как выглядит после похудения. Она запечатлелась в гримерке. Актриса в черном платье с кружевом покрасовалась на камеру. Она продемонстрировала манящее декольте. Пегова блеснула пышными полушариями груди, не прикрыв ложбинку.

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