Похудела, но сохранила изюминку: Ирина Пегова обнажила свои «бугры страсти» в платье с манящим декольте

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она снялась в десятках разных кинолент. Актриса в свои 44 года продолжает экспериментировать с имиджем. Она участвовала в шоу «Ледниковый период», где восхищала членов жюри своей фигурой. Однако за последние два года артистка похудела. Недавно она поразила фанатов тем, как выглядит.
Примечательно, что Ирина на этот раз решила показать, как выглядит после похудения. Она запечатлелась в гримерке. Актриса в черном платье с кружевом покрасовалась на камеру. Она продемонстрировала манящее декольте. Пегова блеснула пышными полушариями груди, не прикрыв ложбинку.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица наша!», «Ну не худейте, пожалуйста», «С таким вырезом, можно вообще лысой выходить», «Огонь, а не женщина!», «Восхитительная», «Фигурка стала еще слаще», «Ну разве можно так дразнить нас?» — стали писать подписчики.