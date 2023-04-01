Водонаева решила оставить своего сына без наследства

Телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале прокомментировала решение голливудской актрисы Милы Кунис и ее мужа Эштона Катчера оставить своих детей без наследства.

Звездная пара заявила, что все их состояние в 275 миллионов долларов пойдет на благотворительность. И Алена полностью согласна с таким решением. Более того, она и сама планирует поступить также. Телезвезда хочет, чтобы ее сын Богдан всего добился сам.

«Мы давно уже такое решение приняли в семье. Никаких завещаний. Мы конечно не про 275 миллионов долларов ), но ни-че-го! Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же», — высказалась Водонаева.

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