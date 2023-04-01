Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Жанны Фриске: глаза мамины, модная стрижка

На днях Шепелев отметил двухлетие младшего наследника. Он также всегда уделяет время старшему сыну, которого оградил от общения с родными Фриске. Мальчик уже увлекается музыкой и играет на электрогитаре. На этот раз телеведущий сводил его в роскошный ресторан в Москве. Дмитрий заснял сына, который сидел в толстовке, натянутой до носа.

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