Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Жанны Фриске: глаза мамины, модная стрижка

Дмитрий Шепелев уже много лет работает на телевидении. Он долгое время был в отношениях с Жанной Фриске. Певица даже родила сына Платона, но влюбленные так и не сыграли свадьбу. Артистка умерла в 40 лет после тяжелой борьбы с болезнью. Шепелев стал растить мальчика. А несколько лет назад он женился на Екатерине Тулуповой. У пары растет сын Тихон.
На днях Шепелев отметил двухлетие младшего наследника. Он также всегда уделяет время старшему сыну, которого оградил от общения с родными Фриске. Мальчик уже увлекается музыкой и играет на электрогитаре. На этот раз телеведущий сводил его в роскошный ресторан в Москве. Дмитрий заснял сына, который сидел в толстовке, натянутой до носа.
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Платон Шепелев. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что сына Жанны унаследовал ее глаза. Также пользователи Сети посчитали, что он носит модную стрижку. Напомним, что Шепелев много лет скрывал лицо наследника. Однако теперь он все чаще показывает Платона.