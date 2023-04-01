Валя Карнавал в майке засветила свои пышные полушария груди: вульгарно высунула язык, тряся прелестями

На этот раз Валя решила запечатлеться в облегающей майке с декольте. Она засняла свои округлые формы с разного ракурса, не скрыв пышные полушария груди и «ложбинку греха». 21-летняя блогерша игриво сверкнула своими прелестями.

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Пользователи Сети были впечатлены увиденным. Многие осыпали Карнавал комплиментами. «Ох, что делает», «Для парней сняла контент», «Все смотрели только на эти шары», «Она просто сладкая конфетка», «Ну горячая штучка», — стали писать подписчики.