Ляйсан Утяшева засняла подросшую дочку Павла Воли за играми в Дубае: прямо на полу рисует

Ляйсан Утяшева уже давно строит карьеру на телевидении. Она попрощалась с художественной гимнастикой и стала вести танцевальное шоу. А недавно стало известно, что Ляйсан будет вести новое шоу с мужем Павлом Волей, съемки которого проходят в Дубае. Уже несколько недель они делятся кадрами из пустыни.
На этот раз Ляйсан даже взяла в поездку детей. Пара проводит все свободное время с сыном Робертом и дочкой Софией. А когда получается посвятить день отдыху, то они устраивают поездки для наследников. Утром 1 апреля Утяшева запечатлела, как дочка играет дома. Она легла на пол и рисовала карандашами, пританцовывая под музыку. Утяшева в это время собиралась на работу.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что супруги воспитывают детей так, как делали раньше. Их сложно увидеть с гаджетами в руках. Другие поразились тому, как выросла София. «Ну она прелесть», «Приятно видеть таких не избалованных детей», «София вся в маму, ножки, как струнки», — стали писать в Сети.
София Воля. Фото: соцсети звезды