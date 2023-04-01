Ляйсан Утяшева засняла подросшую дочку Павла Воли за играми в Дубае: прямо на полу рисует

На этот раз Ляйсан даже взяла в поездку детей. Пара проводит все свободное время с сыном Робертом и дочкой Софией. А когда получается посвятить день отдыху, то они устраивают поездки для наследников. Утром 1 апреля Утяшева запечатлела, как дочка играет дома. Она легла на пол и рисовала карандашами, пританцовывая под музыку. Утяшева в это время собиралась на работу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».