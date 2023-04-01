Ляйсан Утяшева засняла подросшую дочку Павла Воли за играми в Дубае: прямо на полу рисует

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды

Супруги перевезли детей в другую страну, где проходят съемки нового проекта.

Ляйсан Утяшева уже давно строит карьеру на телевидении. Она попрощалась с художественной гимнастикой и стала вести танцевальное шоу. А недавно стало известно, что Ляйсан будет вести новое шоу с мужем Павлом Волей, съемки которого проходят в Дубае. Уже несколько недель они делятся кадрами из пустыни. 

На этот раз Ляйсан даже взяла в поездку детей. Пара проводит все свободное время с сыном Робертом и дочкой Софией. А когда получается посвятить день отдыху, то они устраивают поездки для наследников. Утром 1 апреля Утяшева запечатлела, как дочка играет дома. Она легла на пол и рисовала карандашами, пританцовывая под музыку. Утяшева в это время собиралась на работу. 

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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что супруги воспитывают детей так, как делали раньше. Их сложно увидеть с гаджетами в руках. Другие поразились тому, как выросла София. «Ну она прелесть», «Приятно видеть таких не избалованных детей», «София вся в маму, ножки, как струнки», — стали писать в Сети.

София Воля. Фото: соцсети звезды

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