«Что за срам?»: Нюша в одном халате едва прикрыла сокровенное: бесстыдно задрала ногу, ошарашив фанатов

В соцсети Нюша поделилась пикантным фото. Она предстала в одном халате. Певица отказалась от макияжа и укладки. Она решила позировать в кресле, задрав одну ногу. Артистка обнажила загорелые бедра, едва прикрыв сокровенное. Звезда не стесняется демонстрировать свои формы.

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Поклонники были удивлены. Многие едва узнали артистку. «Ну что за красота», «Прям куколка», «Просто богиня», «Ой, так вульгарно», «Нюша вообще странная стала. Муж плохо влияет», «Халатик хоть накинула», «Что за срам?» — стали писать в Сети.