«Не поверите. И это не эскорт»: Кристина Асмус обнажила свои «сдобные» прелести в чане с водой – аж пар идет

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

Актриса после бани не постеснялась блеснуть своими прелестями на улице.

Кристина Асмус уже давно строит карьеру на сцене. Она стала известной актрисой после выхода сериала «Интерны». Примечательно, что после развода с Гариком Харламовым. Она стала чаще не только сниматься в постельных сценах, но и публиковать пикантные кадры. Звезда не перестает провоцировать фанатов. 

На этот раз Кристина оказалась в Сочи. Она попарилась в бане, щегольну в халате. А потом актриса искупалась в чане с водой. Она не постеснялась покрасоваться в черном купальнике. Асмус запечатлелась на улице, блеснув своим декольте в лучах солнца. При этом ее волосы были мокрыми, а на голове была вязаная шапочка. 

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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

«Вот так выглядит работа, не поверите. И это не эскорт. Короче, недавно у меня была рабочая командировка на Красную поляну. Здесь живет креативный продюсер и мы вместе правили и писали сценарий фильма «Он», который мы скоро будем снимать в Сочи», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Асмус. Многих она взбудоражила. «Прям грешница», «Ну прям хороша», «Солнцу повезло, оно коснулось прекрасного», «Ох, что творит», — стали писать подписчики.

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