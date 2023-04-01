На этот раз Кристина оказалась в Сочи. Она попарилась в бане, щегольну в халате. А потом актриса искупалась в чане с водой. Она не постеснялась покрасоваться в черном купальнике. Асмус запечатлелась на улице, блеснув своим декольте в лучах солнца. При этом ее волосы были мокрыми, а на голове была вязаная шапочка.

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