Кристина Асмус уже давно строит карьеру на сцене. Она стала известной актрисой после выхода сериала «Интерны». Примечательно, что после развода с Гариком Харламовым. Она стала чаще не только сниматься в постельных сценах, но и публиковать пикантные кадры. Звезда не перестает провоцировать фанатов.
На этот раз Кристина оказалась в Сочи. Она попарилась в бане, щегольну в халате. А потом актриса искупалась в чане с водой. Она не постеснялась покрасоваться в черном купальнике. Асмус запечатлелась на улице, блеснув своим декольте в лучах солнца. При этом ее волосы были мокрыми, а на голове была вязаная шапочка.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Вот так выглядит работа, не поверите. И это не эскорт. Короче, недавно у меня была рабочая командировка на Красную поляну. Здесь живет креативный продюсер и мы вместе правили и писали сценарий фильма «Он», который мы скоро будем снимать в Сочи», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Асмус. Многих она взбудоражила. «Прям грешница», «Ну прям хороша», «Солнцу повезло, оно коснулось прекрасного», «Ох, что творит», — стали писать подписчики.