Маслом смазывает – хозяюшка: Лера Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка готовит блинчики на кухне

На этот раз Лера поделилась домашними кадрами. Она провела выходной с наследницей. Так как телеведущая любит готовить и все кормит всех вкусной домашней пищей, то и Мария в столь раннем возрасте научилась готовить. На этот раз малышка решила похозяйничать на кухне. Девочка в пижаме и повязкой на голове готовила блины. Она даже смазывала их маслом.

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