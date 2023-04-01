Маслом смазывает – хозяюшка: Лера Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка готовит блинчики на кухне

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести такие передачи, как «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Телеведущая также успела построить личную жизнь. Она давно счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары растет дочка Мария, которой 4 года. Кроха ходит в элитный садик.
На этот раз Лера поделилась домашними кадрами. Она провела выходной с наследницей. Так как телеведущая любит готовить и все кормит всех вкусной домашней пищей, то и Мария в столь раннем возрасте научилась готовить. На этот раз малышка решила похозяйничать на кухне. Девочка в пижаме и повязкой на голове готовила блины. Она даже смазывала их маслом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены тем, какой самостоятельной растет дочка Кудрявцевой. Многие заметили, что она даже подвинула стол, так как рост еще не позволяет дотянуться до столешницы. «Ну что за куколка», «Просто милость», «Мария настоящая кулинарная кудесница», «Ой, что за помощница модная», — стали писать в Сети.