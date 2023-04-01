Бузова в боди с бахромой блеснула мощными бедрами на публике: не прикрыла «межножье»

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что старается всегда выглядеть идеально. Примечательно, что в 37 лет артистка пока не обрела счастье в личной жизни, но она регулярно оказывается в центре внимания у мужчин. Телеведущая регулярно облачается в дерзкие наряды и не стесняется оголяться.
Недавно Ольга отправилась на гастроли. Она выступала с театральной труппой. А вот 31 марта артистка дала концерт в Ижевске. Блондинка сменила несколько образов. Она блеснула своей фигурой в боди с бахромой. Телеведущая подчеркнула изгибы своего тела. Она без стеснения обнажила свои мощные бедра на сцене.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Зрители пришли в восторг. Ольгу осыпали комплиментами, но нашлись и те, кто раскритиковал ее образы. «Ух, вот это атмосфера», «Похудела?», «Шикарная форма», «Ой, опять без юбки», «Постоянно в трусах», «Оль, ну прикрой низ хоть чуток», «Эта бахрома, как шторка», «До чего красивая», — стали писать подписчики.