«Поделюсь своим горьким опытом»: Ляйсан Утяшева показала, какой она была во время резкого набора веса

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети 

Телеведущая не скрывает, что поправлялась на 19 килограммов.

Среди последних публикаций личного микроблога гимнастки Ляйсан Утяшевой появилась фотография, на которой знаменитость предстала не в самой лучшей своей форме.

Ляйсан продемонстрировала, как она выглядела, когда весы показывали плюс 19 килограммов. 

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«Поделюсь своим горьким опытом. Когда завершилась моя спортивная карьера, у меня началась постспортивная депрессия, довольно распространенное явление среди спортсменов. Раньше я как-то стеснялась об этом говорить, но сейчас, понимаю, что кому-то это будет очень полезно узнать и услышать», – написала под фото Утяшева.

Ляйсан Утяшева до похудения. Фото: соцсети 

«Я тогда лежала дома, заедала свою депрессию гренками с докторской колбасой. Без преувеличения. Пила растворимый кофе со сгущенкой, покупала чипсы, семечки и прочую гадость», – вспомнила Ляйсан.

У спортсменки появилось свободное время и желание попробовать все то, что раньше ей было нельзя. Но вскоре это привело к тому, что Ляйсан с трудом узнавала свое отражение.

«Увлеклась настолько, что набрала 19 килограммов», – заключила гимнастка.

Жена Павла Воли достала дневник питания, оставшийся с гимнастики. Она вновь начала заниматься спортом и питаться сбалансированно, и тогда ей удалось похудеть.

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