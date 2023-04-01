«Поделюсь своим горьким опытом»: Ляйсан Утяшева показала, какой она была во время резкого набора веса

Среди последних публикаций личного микроблога гимнастки Ляйсан Утяшевой появилась фотография, на которой знаменитость предстала не в самой лучшей своей форме.

Ляйсан продемонстрировала, как она выглядела, когда весы показывали плюс 19 килограммов.

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