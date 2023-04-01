Измученная мама Романа Костомарова сделала заявление

Уставшая от печальных новостей мама Романа Костомарова прокомментировала состояние сына. Валентина Николаевна заявила, что старается держаться, несмотря ни на что.

«Конечно, я переживаю, не нахожу мечта», - отметила бедная женщина.

К Роману в палату Валентину Николаевну пока не пускают, чтобы не допустить серьезных расстройств.

При этом Костомарову действительно стало лучше. Сейчас немецкие врачи пытаются стабилизировать его состояние, чтобы начать процедуру протезирования.

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