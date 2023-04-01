Ваня Дмитриенко о постыдном эпизоде в жизни: «Мама во мне разочаровалась»

Певец Ваня Дмитриенко, получивший широкую известность после выхода его трека «Венера-Юпитер», сильно облажался. С годами артист осознал, что совершил глупость, но в моменте ему казалось, что он все делает правильно.
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История берет свое начало в 2015 году, когда Ване было девять лет. Ничем не приметный мальчишка вытащил из семейной заначки пятизначную сумму и потратил ее на виртуальную игру.
Пропажу сразу обнаружили, но Дмитриенко отнекивался до последнего. Вразумил парня отчим, служивший полковником полиции. Мужчина отвез пасынка в участок, где после разговора «с серьезным дядей» Ваня сознался.
«Я взял из семейной шкатулки 15 тысяч и сказал всем, что это был не я <…> Мама во мне разочаровалась, и мне стало невероятно обидно. После этого я маме вообще ни разу не врал», — рассказал певец на музыкальной премии «Нового радио».