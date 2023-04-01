Ваня Дмитриенко о постыдном эпизоде в жизни: «Мама во мне разочаровалась»

Певец Ваня Дмитриенко, получивший широкую известность после выхода его трека «Венера-Юпитер», сильно облажался. С годами артист осознал, что совершил глупость, но в моменте ему казалось, что он все делает правильно.

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История берет свое начало в 2015 году, когда Ване было девять лет. Ничем не приметный мальчишка вытащил из семейной заначки пятизначную сумму и потратил ее на виртуальную игру.

Пропажу сразу обнаружили, но Дмитриенко отнекивался до последнего. Вразумил парня отчим, служивший полковником полиции. Мужчина отвез пасынка в участок, где после разговора «с серьезным дядей» Ваня сознался.