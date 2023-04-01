Золотые тона и четырехъярусный торт: как Владимир Винокур отпраздновал 75-летие

Известный юморист Владимир Винокур с шиком отпраздновал 75-летний юбилей в одном из дорогих ресторанов Москвы. На праздник артист пригласил самых близких друзей и родственников.

Банкетный зал украсили в золотых и серебристых тонах. На праздничном столе стоял четырехъярусный торт, на верхушке которого красовались цифры 7 и 5.

Сам Винокур пустился в пляс и спел хит Александра Серова «Осенняя роса». Помогла ему в этом жена Тамара Викторовна.

Все пели, танцевали, веселились.

С юбилеем, Владимир Натанович!

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