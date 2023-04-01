Больше не Экза Дарк Сайдириэль: бывшая Илона Маска поменяла имя их годовалой дочери на «Почему»

Дочь певицы Граймс и Илона Маска появилась на свет благодаря суррогатной матери в декабре 2021 года. Девочке дали сложное имя Экза Дарк Сайдириэль, каждая часть которого с глубинным значением. Сегодня же стало известно, что Граймс отказалась от эксклюзива и дала наследнице новое имя.

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Как ни странно, но в новой версии есть логика. Маленькие дети часто задают вопрос «почему?», это и натолкнуло Граймс на интересную мысль.

«Она теперь Y, или "Почему", или просто "?"», — объяснила Граймс, добавив, что правительство не признает новое имя девочки.

Напомним, имя Экза Дарк Сайдириэль, данное звездными родителями при рождении, состоит из трех частей. Экзафлопс означает квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду, dark — «темная материя», а Сайдириэль — это эльфийская владычица из «Властелина колец».

По материалам Vulture.