Диджей Катя Гусева — о жестоком розыгрыше 1 апреля с Киркоровым: «Я начала переживать»

Диджей Катя Гусева — о жестоком розыгрыше 1 апреля с Киркоровым: «Я начала переживать»

Филипп Киркорова и диджей Катя Гусева. Фото: Global Look Press

Близкая подруга музыканта с содроганием вспоминает подробности.

Диджей Катя Гусева не раз становилась невольной участницей первоапрельских шуток, тогда как сама на дух их не переносит. Самый жестокий розыгрыш звезды случился во время гастролей, когда та из-за суматохи потеряла связь с реальностью. Сейчас Гусева понимает, получилось действительно смешно, но тогда было не до шуток.

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Диджею позвонили радийщики с просьбой предоставить им трек, записанный дуэтом с Филиппом Киркоровым. Оппоненты уверенно твердили, что нужные файлы у Гусевой. Знаменитость впала в ступор.

«Я начинаю в суматохе со второго телефона писать Филиппу Киркорову: "Филипп, какая песня? Мы же ничего не записывали. У меня нет никаких файлов!" И потом мне говорят: "Тадам! С 1 апреля"», — делится звезда.

По словам Гусевой, «эта шутка произвела не столько серьезное впечатление, сколько она начала переживать, что реально что-то забыла».

По материалам РЕН-ТВ

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