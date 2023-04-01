«Обещала вам фото без макияжа»: Наталия Антонова опубликовала честный снимок своей внешности без косметики

Актриса Наталия Антонова разместила в личном микроблоге свежие кадры в домашней обстановке.
Антонова показала, как выглядит без косметики в свои 49. Артистка позировала на кухне, где любит проводить свободное время и баловать своих близких вкусными блюдами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники оценили моложавую внешность знаменитости.
«Обещала вам фото без макияжа, утром я такая», – написала Антонова.
Наталия Антонова без макияжа. Фото: соцсети
Напомним, ранее исполнительницу Ханну обвинили во лжи из-за внешности.