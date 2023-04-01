«Обещала вам фото без макияжа»: Наталия Антонова опубликовала честный снимок своей внешности без косметики

Актриса Наталия Антонова разместила в личном микроблоге свежие кадры в домашней обстановке.

Антонова показала, как выглядит без косметики в свои 49. Артистка позировала на кухне, где любит проводить свободное время и баловать своих близких вкусными блюдами.