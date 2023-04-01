«Обещала вам фото без макияжа»: Наталия Антонова опубликовала честный снимок своей внешности без косметики

Наталия Антонова

Наталия Антонова. Фото: соцсети 

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» не скрывает свое естественное лицо.

Актриса Наталия Антонова разместила в личном микроблоге свежие кадры в домашней обстановке. 

Антонова показала, как выглядит без косметики в свои 49. Артистка позировала на кухне, где любит проводить свободное время и баловать своих близких вкусными блюдами.

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Поклонники оценили моложавую внешность знаменитости.

 «Обещала вам фото без макияжа, утром я такая», – написала Антонова.

Наталия Антонова без макияжа. Фото: соцсети 

Напомним, ранее исполнительницу Ханну обвинили во лжи из-за внешности. 

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