Постоянно на связи: в лечении Костомарова участвовали не только врачи из России

Звезда танцев на льду Роман Костомаров потихоньку приходит в себя после тяжелой болезни. В ходе лечения спортсмену несколько раз становилось хуже, врачи даже специально не зашивали на его руке, чтобы контролировать ситуацию на случай нового развития сепсиса и для принятия экстренных мер. К счастью, все усилия оказались не напрасны.

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Еще в начале тернистого пути Костомарова хотели отправить на лечение за границу, но тяжелое состояние спортсмена этому препятствовало. В итоге почти три месяца фигурист провел в «Коммунарке».

Сейчас стало известно, что в лечении Костомарова принимали участие не только светила российской медицины, но и специалисты из Германии.

Зарубежные врачи были постоянно на связи с коллегами из России. Мало того, Костомарова навещали два профессора для корректировки лечения.

По материалам «Известий».