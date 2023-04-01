«Пока все не улеглось»: Валерия Ланская объяснила, почему долгое время молчала о разводе

Стало известно, почему актриса Валерия Ланская долго скрывала развод.

Напомним, Валерия Ланская развелась с кинорежиссером Стасом Ивановым после семи лет брака. Теперь знаменитость счастлива в отношениях с актером Эдгаром Голосным.

Несмотря на расставание, Ланская и Иванов смогли остаться друзьями. Ради общего сына Артемия знаменитости сохранили теплые взаимоотношения.

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