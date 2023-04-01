«Пока все не улеглось»: Валерия Ланская объяснила, почему долгое время молчала о разводе

Стало известно, почему актриса Валерия Ланская долго скрывала развод.
Напомним, Валерия Ланская развелась с кинорежиссером Стасом Ивановым после семи лет брака. Теперь знаменитость счастлива в отношениях с актером Эдгаром Голосным.
Несмотря на расставание, Ланская и Иванов смогли остаться друзьями. Ради общего сына Артемия знаменитости сохранили теплые взаимоотношения.
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«Для меня всегда женское счастье было в семье. На первом месте – дети. Это самое большое счастье. На втором – любовь, отношения мужчины и женщины. И на третьем месте – карьера… Если бы выбор стоял – семья или работа, конечно, я бы выбрала семью», – заявила Ланская.