Виктория Боня просит более 14 миллионов рублей для путешествия на Эверест

Экс-звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала о своем намерении покорить самую высокую точку мира.
Боня готова взобраться на Эверест с опытным альпинистом. Вот только телеведущей нужен спонсор для такого экстремального путешествия.
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Для того, чтобы взобраться на Эверест, Боне понадобится 14,2 миллиона рублей. Такая сумма является слишком большой даже для знаменитости.
«Мало ли кому-то будет интересно стать спонсором, может какой-нибудь компании... Можно полностью или частично», – рассказала Боня в своем микроблоге.
Боня собралась взобраться на высоту с непальским альпинистом Нирмалом Пуржда. В 2019 году он поставил рекорд: подъем на 14 гор-восьмитысячников планеты за шесть месяцев и шесть дней.
Напомним, ранее Виктория Боня спешно сбежала из Европы в Россию.