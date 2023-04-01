Виктория Боня просит более 14 миллионов рублей для путешествия на Эверест

Экс-звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала о своем намерении покорить самую высокую точку мира.

Боня готова взобраться на Эверест с опытным альпинистом. Вот только телеведущей нужен спонсор для такого экстремального путешествия.

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Для того, чтобы взобраться на Эверест, Боне понадобится 14,2 миллиона рублей. Такая сумма является слишком большой даже для знаменитости.