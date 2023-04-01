Виктория Боня просит более 14 миллионов рублей для путешествия на Эверест

Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: соцсети 

Телеведущая в поиске спонсора.

Экс-звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала о своем намерении покорить самую высокую точку мира.

Боня готова взобраться на Эверест с опытным альпинистом. Вот только телеведущей нужен спонсор для такого экстремального путешествия. 

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Для того, чтобы взобраться на Эверест, Боне понадобится 14,2 миллиона рублей. Такая сумма является слишком большой даже для знаменитости. 

«Мало ли кому-то будет интересно стать спонсором, может какой-нибудь компании... Можно полностью или частично», – рассказала Боня в своем микроблоге.

Боня собралась взобраться на высоту с непальским альпинистом Нирмалом Пуржда. В 2019 году он поставил рекорд: подъем на 14 гор-восьмитысячников планеты за шесть месяцев и шесть дней.

Напомним, ранее Виктория Боня спешно сбежала из Европы в Россию.

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