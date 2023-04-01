«Хватает на оплату коммунальных услуг»: отец Ивана Урганта назвал размер своей пенсии

Родитель телеведущего Ивана Урганта рассказал, какую пенсию получает.
Ургант-старший отметил, что ему хватает на жизнь. Однако знаменитость работает как индивидуальный предприниматель. Актер до сих пор ведет активную творческую деятельность, поэтому его доходы обеспечивают ему достойную старость. На саму пенсию он не надеется.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Моей пенсии мне хватает на оплату коммунальных услуг. У меня большой стаж – считайте, с 20 до 60 лет. А пенсия у меня – 18 500 рублей», – заявил отец Урганта.
Надбавок Андрей Ургнат не получает:
«У нас в Питере нет никаких надбавок. Иногда меня приглашают сниматься в кино, я участвую в антрепризах. Не прекращаю свою трудовую деятельность. Я теперь – индивидуальный предприниматель, и все мои расчеты идут через ИП».
«Считаю, что я – представитель среднего класса. Не бедноты, конечно, но и не высшего. Получаю среднюю по стране зарплату, которая позволяет мне жить не богато, но достойно», – добавил отец Ивана Урганта в беседе с mk.ru.