«Хватает на оплату коммунальных услуг»: отец Ивана Урганта назвал размер своей пенсии

Родитель телеведущего Ивана Урганта рассказал, какую пенсию получает.

Ургант-старший отметил, что ему хватает на жизнь. Однако знаменитость работает как индивидуальный предприниматель. Актер до сих пор ведет активную творческую деятельность, поэтому его доходы обеспечивают ему достойную старость. На саму пенсию он не надеется.

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«Моей пенсии мне хватает на оплату коммунальных услуг. У меня большой стаж – считайте, с 20 до 60 лет. А пенсия у меня – 18 500 рублей», – заявил отец Урганта.

Надбавок Андрей Ургнат не получает: