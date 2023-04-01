Валя Карнавал вслед за Каролиной Севастьяновой показала пышные прелести: тугая плоть еле скрыта под тонюсеньким топом

Певица и блогер Валентина Карнаухова, прославившаяся под псевдонимом Валя Карнавал, похвасталась поклонникам обновками. Звезда Интернета получила в подарок от партнеров модные очки. Их красотка примерила в машине. Сама Валя жутко довольна, тем более белая оправа солнцезащитного аксессуара в этом сезоне в тренде.

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Позируя для селфи, красотка Валя засветила еще одну деталь своего яркого образа – пикантное декольте. Она едва натянула тонюсенький топ на внушительный бюст, получилось очень откровенное зрелище. Кстати, чуть раньше другая красавица соцсетей, гимнастка Каролина Севастьянова, тоже демонстрировала «ложбинку греха» - так лирично именуют откровенное декольте романтики.