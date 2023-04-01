Завязала три ленточки в узелки – и в пляс: Анастасию Костенко высмеяли за несуразный наряд

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко отметила накануне свой день рождения. Многодетную мать отпустили праздновать в караоке, она собрала своих подруг и закатила пирушку с песнями и танцами.

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Наряд Костенко тоже постаралась выбрать такой, чтобы привлечь всеобщее внимание. И у нее получилось: в Сети только и делают, что обсуждают ее «платье», кто-то уже сравнил одеяние с купальником мультяшного персонажа - три ленты, перевязанные поперек голого туловища в узелки, народ не оценил.