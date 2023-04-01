Завязала три ленточки в узелки – и в пляс: Анастасию Костенко высмеяли за несуразный наряд

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко отметила накануне свой день рождения. Многодетную мать отпустили праздновать в караоке, она собрала своих подруг и закатила пирушку с песнями и танцами.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Наряд Костенко тоже постаралась выбрать такой, чтобы привлечь всеобщее внимание. И у нее получилось: в Сети только и делают, что обсуждают ее «платье», кто-то уже сравнил одеяние с купальником мультяшного персонажа - три ленты, перевязанные поперек голого туловища в узелки, народ не оценил.
«Стилиста срочно!», «Анастасия, вы очень красивая девушка с идеальной фигурой, но вам нужен стилист, без обид, он вам подберет образы достойные вас! Хочется вас одеть, как в журналах! будет красиво!», «Наряд свинки из ну погоди», «Она красотка, но платье», «Стилиста срочно ей», - пишут люди.
Анастасия Костенко. Фото: соцсети
Анастасия Костенко. Фото: соцсети