Бывшая жена Моргенштерна* получила на 23-летие автомобиль стоимостью пять миллионов рублей

Дилара Зинатуллина

Дилара Зинатуллина. Фото: соцсети 

Блогерша не ожидала получить дорогой презент от друзей.

Бывшая возлюбленная исполнителя Моргенштерна* – Дилара Зинатуллина – похвасталась дорогой иномаркой на 23-летие.

Экс-избранница шоумена живет на два города. Дилара улетела из Дубая, чтобы отпраздновать день рождения в Москве.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Зинатуллина не ожидала, что друзья организуют масштабную вечеринку и подарят ей автомобиль стоимость пять миллионов рублей.

 «Вот это да! Мне 23. Что?! Хочу сказать, что все, что вчера произошло – это дело рук моих друзей (от организации самого праздника до подарков). Спасибо, что у меня есть такое окружение, которое делает меня такой счастливой. Я только начинаю от всего этого отходить», – написала в своем микроблоге Дилара.

Дилара Зинатуллина с подарком. Фото: соцсети 

«Не удивляйтесь моей реакции на машину, у меня она вот такая своеобразная, потому что чего-чего, а машину я точно не ожидала!», – призналась Зинатуллина.

Напомним, ранее Дилара Зинатуллина стала богаче после развода с Моргенштерном*.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Читайте также