Бывшая жена Моргенштерна* получила на 23-летие автомобиль стоимостью пять миллионов рублей

Бывшая возлюбленная исполнителя Моргенштерна* – Дилара Зинатуллина – похвасталась дорогой иномаркой на 23-летие.
Экс-избранница шоумена живет на два города. Дилара улетела из Дубая, чтобы отпраздновать день рождения в Москве.
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Зинатуллина не ожидала, что друзья организуют масштабную вечеринку и подарят ей автомобиль стоимость пять миллионов рублей.
«Вот это да! Мне 23. Что?! Хочу сказать, что все, что вчера произошло – это дело рук моих друзей (от организации самого праздника до подарков). Спасибо, что у меня есть такое окружение, которое делает меня такой счастливой. Я только начинаю от всего этого отходить», – написала в своем микроблоге Дилара.
Дилара Зинатуллина с подарком. Фото: соцсети
«Не удивляйтесь моей реакции на машину, у меня она вот такая своеобразная, потому что чего-чего, а машину я точно не ожидала!», – призналась Зинатуллина.
Напомним, ранее Дилара Зинатуллина стала богаче после развода с Моргенштерном*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.