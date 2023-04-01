Бывшая жена Моргенштерна* получила на 23-летие автомобиль стоимостью пять миллионов рублей

Бывшая возлюбленная исполнителя Моргенштерна* – Дилара Зинатуллина – похвасталась дорогой иномаркой на 23-летие.

Экс-избранница шоумена живет на два города. Дилара улетела из Дубая, чтобы отпраздновать день рождения в Москве.

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Зинатуллина не ожидала, что друзья организуют масштабную вечеринку и подарят ей автомобиль стоимость пять миллионов рублей.