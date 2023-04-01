Каролина Севастьянова упаковала пышные полушария в откровенное декольте: впечатляющий результат

Гимнастка Каролина Севастьянова отдыхает в Дубае, куда вернулась из Москвы. Красавица первым делом поспешила на завтрак на террасу, а перед трапезой вышла в Сеть, чтобы поздороваться с подписчиками. Минимум макияжа, распущенные волосы и откровенное декольте с пышными прелестями – фанаты регулярно видят такой свою любимицу, но каждый раз испытывают восторг от ее красоты и грации.

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Севастьянова, напомним, недавно засветила нового возлюбленного. Он появился у нее вскоре после расставания с бизнесменом Александром Мазановым – пара была вместе 5 лет, но распалась. Про нового бойфренда красотка не распространяется.