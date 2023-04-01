Новости шоу-бизнеса: Костомарова не повезут в Германию, Катя IOWA родила, Хаматовой грозит депортация из Латвии

Костомарова не будут перевозить в Германию

После прибытия к Роману Костомарову зарубежных врачей поползли слухи, что фигуриста перевозят в Германию. Но жена спортсмена Оксана Домнина опровергла домыслы. «Никаких переездов в Германию и другую клинику», - подчеркнула фигуристка.

Катя IOWA родила первенца

Певица Катя IOWA родила ребенка. Для 35-летней звезды это первый ребенок. Пол она пока держит в секрете. Артистка уже вышла на связь с поклонниками и принимает поздравления с пополнением в семье.

Сколько денег надо на протезы Костомарову

Травматолог Максим Королев, завотделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья, прикинул, сколько будут стоит протезы для олимпийского чемпиона. Речь идет о бионических замещающих конечности конструкциях. Цена на них насчитывает несколько миллионов рублей.

Хаматовой грозит депортация

Чулпан Хаматова сбежала в Латвию, где у нее давно был собственный дом. И, казалось бы, должна зажить спокойно, но нет. На этот раз череду злоключений артистки продолжили нововведения местных властей. Граждане с двумя паспортами — латвийским и российским — могут быть принудительно выдворены за пределы государства, если не сдадут экзамен на знание латышского. Жить пока можно до 1 сентября 2023 года, а там уже потребуют сертификат, подтверждающий знание госязыка.