Папины куколки: 83-летний Виторган нарядил дочек в модные обновки - слезы от умиления!

83-летний Эммануил Виторган счастлив в третьем браке с Ириной Млодик. Уже в зрелом возрасте пара отважилась обзавестись детьми. И суррогатные мамы сделали их родителями двух лапочек-дочек Этель и Клары. У малышек полтора года разница, и они предпочитают все делать вместе.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

И платья девочки тоже любят одинаковые. Друзья из Израиля прислали маленьким модницам в подарок наряды, и Этель с Кларой нарядились, чтобы покрасоваться дома в обновках.

Звездный папа заснял своих нарядных куколок и поделился умилительными кадрами в Сети. Подписчики пришли в восторг от модниц и усыпали комплиментами. Кто-то заметил, что девочки так быстро растут. Впрочем, как и все дети.