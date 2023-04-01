Счастливая жена, муж рядом: Галкин* показал новое фото Пугачевой – расцвела вдали от родины

Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева в свои 73 года будто начала новую жизнь. Она регулярно выходит в свет, наряжается и активничает в Сети, чего редко за ней наблюдалось в России. Злопыхатели считают, что так она компенсирует пустоту в душе и тоску по родине, сама же Примадонна уверяет, что ощутила настоящую свободу.

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Правда, все остальное время Пугачева в Израиле остается покинутой мужем. Максим Галкин* пропадает на гастролях, и сейчас улетел на целый месяц в США, чтобы подзаработать. Вдали от семьи шоумен сам сильно тоскует, это видно по его публикациям – ежедневно то архивные снимки детей, то любимая жена. Новое фото шоумена опять было посвящено любимой женщине.

На снимке артист и Пугачева невероятно счастливы вместе. Это селфи сделано в машине, жена юмориста буквально светится, пребывая в отличном настроении. Подписчики заметили, что Примадонна даже как будто помолодела – то ли любовь, то ли морской климат помогли.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.