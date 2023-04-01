Утренняя Бузова с помятым декольте вынырнула из-под одеяла: кружева напоказ

Телеведущая, певица Ольга Бузова ведет свой онлайн-дневник практически круглыми сутками. Причем, артистка постоянно жалуется на нехватку времени и отсутствие возможности полноценно выспаться. Накануне она завершила театральные гастроли, но уже на следующий день отправилась в тур по городам страны со своей сольной программой.

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С утра у Бузовой уже свой ритуал – не в душ и почистить зубы, а включить телефон и выйти в соцсети. Новое селфи Ольга сделала, едва вынырнув из-под одеяла. Артистка сверкнула помятым декольте с кружевами, томно глядя в камеру, - старается даже в дорожных условиях создавать домашнюю атмосферу и совершать привычные действия.