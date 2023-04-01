Беременная жена Прилучного едва помещается в кадр: живот огромный, скоро родит

27-летняя актриса Зепюр Брутян совсем скоро подарит мужу, Павлу Прилучному, ребеночка. Для девушки это первая беременность, а звезда сериала «Мажор» уже познал радость отцовства – дважды с первой женой.

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У Зепюр живот уже совсем огромный, едва помещается в кадр. Она показала себя сбоку, пока пересаживала цветы. Актриса хлопотала на кухне, с трудом стоя возле стола – дотянуться из-за объема талии было непросто.

У Брутян продолжается период гнездования, который проходят многие беременные. Актриса призналась, что хочет, чтобы все вокруг цвело.