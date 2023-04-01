Валя Карнавал бесстыдно сверкнула черными трусиками перед всеми: кокетка и молнию расстегнула!

Звезда Интернета Валя Карнавал вышла, наконец, из длительного затишья и теперь радует поклонников новыми видео и фото. Красотка жаловалась на самочувствие, но теперь все позади, и она с новыми силами готова снова творить – петь, снимать ролики и участвовать в проектах.

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Первым делом Карнавал запечатлела себя любимую в домашней обстановке. Рассказывая о ближайших планах, красотка в домашнем костюмчике подразнила точеной фигурой. Звезда в какой-то момент выбрала неожиданный ракурс, и все зрители увидели, какое белье нынче надела Валя. Черные трусики выглянули из великоватых шортиков, но артистка даже глазом не моргнула. Она еще и молнию на декольте расстегнула, чтобы выглядеть роскошнее!