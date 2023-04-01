Укладывает в кокон, пледиком накрывает: Орлова показала, как спит ее полуторамесячная дочурка

Телеведущая Ольга Орлова в феврале стала мамой, у нее родилась дочка Анечка. С малышкой звезда проводит все свободное время, хотя и вышла уже на работу. Крохе в апреле исполнится два месяца, по наблюдению некоторых подписчиков Орловой, девочка довольно крупная и выглядит значительно старше.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Орлова старается показывать людям свои мамские будни честно и без прикрас. Она продемонстрировала, как укладывает малютку спать, чтобы удовлетворить любопытство подписчиков. Телеведущая пользуется популярным «гаджетом» - мягким коконом, и ее дочке он, похоже, нравится. Анечка уснула в «объятиях» нежного младенческого матраса, а мама Ольга накрыла ее вязаным пледиком. Личико девочки Орлова еще скрывает.