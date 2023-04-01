Каролина Севастьянова в скошенном наряде показала прелести: от самого бедра все открыто

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вновь вернулась в Дубай из Москвы, куда заглядывала на недельку повидаться с друзьями. Красавица уже отвыкла от российских холодов и все больше времени проводит в жарких странах.

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По заведенной традиции Севастьянова перед вечерним выходом в свет показала себя подписчикам в Сети. Красивый наряд ассиметричного кроя фолловеры уже успели оценить ранее, и он так понравился фанатам, что гимнастка решила его повторить. Скошенный топ и юбка с завязкой на одном бедре эффектно подчеркнули прелести фигуры звезды, а стройная нога от пояса до щиколотки визуально оказалась еще длиннее.